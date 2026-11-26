In Wijk en Aalburg is een waterstoring door een lekkage. Rond de Grote Kerkstraat kun je sinds vanmiddag half één last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing rond vijf uur vanmiddag te hebben opgelost.

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Het gaat om een lekkage in de waterleiding, meldt Brabant Water. De storing treft de Grote Kerkstraat en directe omgeving in Wijk en Aalburg, een kern binnen de gemeente Altena. Een monteur is onderweg om het probleem op te lossen.

Door de storing kun je geen water hebben, bruin water uit de kraan krijgen of merken dat de waterdruk lager is dan normaal. Het waterbedrijf verwacht dat het probleem rond vijf uur vanmiddag is opgelost.