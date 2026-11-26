In en rond de Laagstraat in Dongen is sinds vanmiddag een waterstoring door een lekkage. Je kunt last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond kwart voor zes vanmiddag is verholpen.

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Het waterbedrijf Brabant Water is bezig met het verhelpen van een lekkage in Dongen. De storing begon rond kwart over één vanmiddag en treft een deel van de Laagstraat en de directe omgeving.

Door de storing kun je merken dat er geen water uit de kraan komt, dat de waterdruk lager is dan normaal of dat er bruin water uit de kraan stroomt. Bruin water is troebel kraanwater dat ontstaat door een storing of werkzaamheden aan de waterleiding. Het waterbedrijf verwacht dat de storing naar verwachting rond kwart voor zes vanmiddag is opgelost.