In Bergen op Zoom is een waterstoring door een lekkage. Rond de Boslustweg kun je sinds 13:30 last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf werkt aan een oplossing en verwacht dat het probleem rond twee uur 's middags is verholpen.

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Het gaat om een lekkage in het leidingnet, waardoor het waterbedrijf Brabant Water momenteel bezig is met herstelwerkzaamheden. Dit kan leiden tot geen water, bruin water of een lagere waterdruk in en rond de Boslustweg.

Brabant Water verwacht dat de storing naar verwachting rond twee uur 's middags opgelost is. Tot die tijd kun je hinder ervaren in het gebied.