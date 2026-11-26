In en rond de Pompstraat in Uitwijk is een waterstoring door een lekkage. Sinds vanmiddag twee uur kun je last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water heeft een monteur onderweg en verwacht het probleem rond half zeven vanavond op te lossen.

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Het gaat om een lekkage in het leidingnet in de gemeente Altena. Door de storing kun je mogelijk merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water minder hard stroomt of dat het troebel of bruin is. Bruin water ontstaat bijvoorbeeld door werk aan de leidingen of een storing.

Brabant Water, het bedrijf dat het drinkwater levert en de leidingen beheert, werkt aan een oplossing. De storing treft een deel van de Pompstraat en directe omgeving. Het waterbedrijf verwacht dat het probleem rond half zeven vanavond verholpen is.