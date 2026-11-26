In Valkenswaard is sinds vanmiddag tien over twee een stroomstoring. De oorzaak is graafschade. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart over zes vanavond is opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Valkenswaard is ontstaan doordat een kabel beschadigd raakte tijdens graafwerkzaamheden. Het is nog niet bekend hoeveel adressen in de gemeente Valkenswaard hierdoor zijn getroffen.

De storing treft een deel van postcodegebied 5556. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het stroomnet, is bezig met herstelwerkzaamheden.