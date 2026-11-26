De gemeente Bernheze houdt op woensdag 2 december een informatieavond over de plannen voor bedrijventerrein Retsel III in Heeswijk-Dinther.

Gevonden voor jou

Tijdens de bijeenkomst worden het ontwerpplan en de inrichting van het terrein gepresenteerd. Ook wordt uitgelegd hoe het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast en welke vervolgstappen er zijn. Bezoekers kunnen vragen stellen en in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente en het projectteam.

Twee tijdsblokken

De avond is verdeeld in twee tijdsblokken. Het eerste blok van half zeven tot kwart voor acht is voor grondeigenaren, direct omwonenden en ondernemers die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Het tweede blok, van acht tot kwart over negen, is bedoeld voor overige belangstellenden en omwonenden.

Locatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in Cultureel Centrum Servaes aan het Raadhuisplein 24 in Heeswijk-Dinther. Belangstellenden worden gevraagd zich vooraf aan te melden en daarbij het gewenste tijdsblok te vermelden.