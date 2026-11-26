In en rond de Scheldestraat in Oss is een waterstoring ontstaan door een lekkage. Sinds vanmiddag half drie kun je last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk. Brabant Water verwacht de storing rond zeven uur vanavond te hebben opgelost.

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Het waterbedrijf Brabant Water is bezig met een lekkage in het leidingnet in Oss. De storing treft de Scheldestraat en directe omgeving. Door de lekkage kun je merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is, of dat het minder hard stroomt dan normaal.

De storing begon vanmiddag om half drie. Het waterbedrijf verwacht dat de problemen rond zeven uur vanavond zijn verholpen. Tot die tijd kan het nog hinder veroorzaken.