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Wilhelminalaan Reusel tijdelijk afgesloten op vrijdagen
• Aangepast
De gemeente Reusel-De Mierden heeft besloten om de Wilhelminalaan in Reusel op vrijdagen tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit geldt tijdens de weekmarkt op 27 november, 4, 11 en 18 december 2026 en 8 januari 2027.
De gemeente Reusel-De Mierden heeft besloten om de Wilhelminalaan in Reusel op vrijdagen tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit geldt van 27 november 2026 tot en met 8 januari 2027, tijdens de weekmarkt. Fietsers, lijnbussen en hulpdiensten kunnen er wel langs. Autoverkeer wordt omgeleid via de N269, de Zeegstraat en de Schoolstraat.
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