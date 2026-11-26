De gemeenteraad van Hilvarenbeek heeft Hugo Maas voorgedragen als nieuwe burgemeester. Maas werkt nu als strateeg Sociaal Domein bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Eerder was hij twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter in Bladel.

Gevonden voor jou

Hugo Maas is momenteel werkzaam bij de gemeente Geldrop-Mierlo. In zijn rol als strateeg Sociaal Domein houdt hij zich bezig met maatschappelijke vraagstukken en de ontwikkeling van het sociaal domein. Ook vervult hij diverse bestuurlijke nevenfuncties.

De vertrouwenscommissie van Hilvarenbeek omschrijft Maas als een betrokken en benaderbare bestuurder met enthousiasme en een open karakter. Maas was twaalf jaar actief als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Bladel.

Ervaring en nevenfuncties

Naast zijn werk voor de gemeente is Hugo voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank De Kempen en lid van de Raad van Toezicht van Bibliotheek De Kempen.

De benoeming van een nieuwe burgemeester is een proces dat meerdere stappen kent. Maas reageert positief op de voordracht en kijkt uit naar wat komen gaat. Hij laat weten het nieuws eerst te willen laten bezinken.