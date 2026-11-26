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Stroomstoring in Veghel: herstel verwacht rond half negen
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In Veghel zitten sinds vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond kwart over vier en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond half negen vanavond is opgelost.
De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5463 in Veghel, dat onderdeel is van de gemeente Meierijstad. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.
Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond half negen vanavond verholpen. Tot die tijd blijven de getroffen adressen zonder stroom.
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