In Veghel zitten sinds vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond kwart over vier en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond half negen vanavond is opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5463 in Veghel, dat onderdeel is van de gemeente Meierijstad. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.