Basisscholen in Heeze-Leende en Cranendonck krijgen de komende twee jaar extra muzieklessen. Het initiatief wordt uitgevoerd door Art4U Kunsteducatie en RICK, met financiële steun van ASML.

Gevonden voor jou

Kinderen uit groep 5 van enkele basisscholen in Heeze-Leende leren op een plastic trompet spelen. Ze krijgen les van een muziekdocent en sluiten het traject af met een optreden samen met een lokale muziekvereniging. In Heeze is dat Fanfare Sint Nicasius, die hulp krijgt van een accountantskantoor.

Naast trompetlessen worden leerlingen ook geïntroduceerd in sound design, waarbij ze zelf geluiden maken die passen bij een kunstwerk. Dit leert hen hoe beeld en geluid elkaar kunnen versterken.

Meer kans op muziekles

Volgens RICK is het voor scholen vaak lastig om muziekles te organiseren door een gebrek aan geld of vakdocenten. De lessen op school zijn bedoeld om ook kinderen te bereiken die buiten school weinig mogelijkheden hebben om een instrument te leren bespelen.

Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van ASML. De uitbreiding van muzieklessen geldt voor basisscholen in zowel Heeze-Leende als Cranendonck.