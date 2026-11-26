De gemeente Waalwijk verleent per direct tijdelijk geen nieuwe vergunningen meer voor kamerverhuur in woonwijken. Zo wil de gemeente voorkomen dat er nieuwe kamerverhuur ontstaat terwijl er aan strengere regels wordt gewerkt. Die gaan naar verwachting op 1 januari 2027 in.



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Waalwijk wil de leefbaarheid in woonwijken beschermen en zet daarom de rem op nieuwe aanvragen voor kamerverhuur. Aanvragen die vóór 27 november 2026 zijn ingediend, worden nog behandeld volgens het huidige beleid. Vergunningen die al zijn verleend, blijven geldig.

Het college werkt aan nieuwe regels voor bijzondere woonvormen zoals hospitaverhuur, generatiewoningen en het delen van een woning met een vriend. Hiermee probeert de gemeente de woningnood aan te pakken, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in buurten.

Internationale werknemers

Een groot deel van de kamerverhuur in woonwijken wordt gebruikt voor internationale werknemers. De gemeente wil deze huisvesting verplaatsen naar locaties die beter passen, zoals bedrijventerreinen en agrarische bedrijven. Vanaf 1 januari 2027 gelden naar verwachting nieuwe afspraken voor grootschalige verblijfslocaties.

Waalwijk benadrukt dat internationale medewerkers belangrijk zijn voor de economie en goede huisvesting verdienen. Toch vindt de gemeente het niet wenselijk dat woningen in woonwijken worden omgezet naar kamerverhuur.

Woningen voor Waalwijkers

De gemeente werkt aan een breed pakket maatregelen om de woningnood op te lossen. Naast nieuwbouwprojecten zet Waalwijk in op een beter gebruik van bestaande woningen en duidelijke keuzes voor leefbare buurten. Het doel is voldoende passende woningen voor inwoners van Waalwijk.