Brabant kleurt donkerblauw op de kaart met coronagevallen. Sinds het einde van de pandemie waren er nooit zo veel coronabesmettingen als nu. Het is geen reden voor paniek, zegt de GGD. Al worden er deze dag - bijna zes jaar na de allereerste prik - nog volop mensen gevaccineerd.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet