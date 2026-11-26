Advertentie
Piek in coronagevallen en dus wordt er hier weer gevaccineerd
Brabant kleurt donkerblauw op de kaart met coronagevallen. Sinds het einde van de pandemie waren er nooit zo veel coronabesmettingen als nu. Het is geen reden voor paniek, zegt de GGD. Al worden er deze dag - bijna zes jaar na de allereerste prik - nog volop mensen gevaccineerd.
Meer zien van Brabant Vandaag?
Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.
De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.
Advertentie
Advertentie