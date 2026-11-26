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Kopje koffie levert René cheque op: de miljoenste bezoeker van De Nobelaer
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Cultuurhuis De Nobelaer in Etten-Leur heeft donderdag zijn miljoenste bezoeker verwelkomd. Die mijlpaal is bereikt sinds het nieuwe gebouw aan de Parklaan in april 2022 openging.
De miljoenste bezoeker heet René. Hij kwam voor een kopje koffie, iets wat hij wel vaker doet, en werd bij binnenkomst verrast door medewerkers. Hij kreeg een cheque en een tas met cadeaus, en vroeg grappend of er toevallig ook een Staatslot bij zat.
In De Nobelaer zitten onder meer een theater, de bibliotheek en kunsteducatie. Directeur Wim Staessens noemt de miljoen bezoeken een mijlpaal waar het cultuurhuis trots op is.
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