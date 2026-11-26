Twee keer werden deze week levenslange gevangenisstraffen geëist. Het gebeurde in twee verschillende zaken. Het brein achter de Tarwekamp-aanslag Moshtag B. en moordenaar Bill C. verdwijnen mogelijk voor altijd achter de tralies. Dat is bijzonder, want zo vaak wordt die straf niet gevraagd. Maar weten we eigenlijk wel wat levenslang in Nederland precies betekent?

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet