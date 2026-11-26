In Breda is sinds vanavond half zes een stroomstoring aan de gang. Het is nog onbekend hoeveel adressen getroffen zijn. De netbeheerder verwacht de storing rond kwart voor tien opgelost te hebben.

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De storing treft een deel van postcodegebied 4834 in Breda. De oorzaak van de stroomuitval is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, zijn momenteel bezig met het oplossen van het probleem.