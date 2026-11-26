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Stroomstoring in Breda, herstel verwacht rond kwart voor tien
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In Breda is sinds vanavond half zes een stroomstoring aan de gang. Het is nog onbekend hoeveel adressen getroffen zijn. De netbeheerder verwacht de storing rond kwart voor tien opgelost te hebben.
De storing treft een deel van postcodegebied 4834 in Breda. De oorzaak van de stroomuitval is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, zijn momenteel bezig met het oplossen van het probleem.
De netbeheerder verwacht dat de stroomvoorziening rond kwart voor tien vanavond weer hersteld zal zijn.
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