In en rond de Isabellalaan in Waalre is sinds vanavond zes uur een waterstoring door een lekkage. Je kunt last hebben van lage waterdruk, bruin water of helemaal geen water. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond half elf vanavond is verholpen.

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Het waterbedrijf Brabant Water meldt dat de storing wordt veroorzaakt door een lekkage in het leidingnet. Een lekkage ontstaat wanneer een waterleiding kapot of lek is, waardoor water uit de leiding stroomt. De storing treft naast de Isabellalaan ook de directe omgeving.

Door de storing kun je merken dat er minder hard water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is, of dat er helemaal geen water beschikbaar is. Volgens Brabant Water wordt er hard gewerkt om de problemen op te lossen. De verwachting is dat de storing rond half elf vanavond voorbij is.