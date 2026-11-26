In 's-Hertogenbosch is sinds acht uur vanavond een stroomstoring. De netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat de storing rond middernacht is opgelost. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zijn getroffen.

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De stroomstoring in 's-Hertogenbosch treft een deel van postcodegebied 5235. De oorzaak van de storing is op dit moment niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing.

Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond twaalf uur vannacht verholpen.