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Stroomstoring in Asten: herstel verwacht rond één uur vannacht
In Asten is sinds kwart over negen vanavond een stroomstoring. De netbeheerder verwacht dat de problemen rond één uur vannacht zijn opgelost.
De storing treft een deel van postcodegebied 5721 in Asten. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De oorzaak van de storing is niet bekend.
De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de stroomkabels in de regio, werkt aan een oplossing.
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