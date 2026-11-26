Wink de Boer heeft donderdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen in Uden. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn werk als internist en maag-darm-leverarts bij Bernhoven.

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De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Froukje de Jonge tijdens het symposium ‘Spring!’ van ziekenhuis Bernhoven. Dat evenement stond in het teken van de toekomst van passende zorg. De Boer gaat met pensioen na een lange carrière waarin hij zich heeft ingezet voor betere en betaalbare zorg.

Hij pleitte onder meer voor vaste budgetafspraken, om financiële prikkels voor onnodige ingrepen te voorkomen. Daarnaast benadrukte hij het belang van bewuste keuzes over behandelingen die echt waarde toevoegen voor patiënten.

Internationale bijdragen

Ook internationaal heeft De Boer een belangrijke rol gespeeld. Hij is een pionier in het onderzoek naar Helicobacter pylori, een bacterie die maagzweren en maagkanker kan veroorzaken. Met zijn wetenschappelijke werk en lezingen heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van effectieve behandelmethoden die wereldwijd worden toegepast.

Verder heeft De Boer zich ingezet voor de behandeling van post-covidpatiënten en is hij mede-oprichter van de Microbioomkliniek. Deze kliniek richt zich op patiënten met problemen door een verstoorde darmflora.