Het inloopspreekuur van het Werkcentrum Zuidoost-Brabant is voortaan in de Bibliotheek in Best. Inwoners met vragen over werk, scholing of persoonlijke ontwikkeling kunnen hier elke eerste woensdag van de maand terecht. Het spreekuur is gratis en zonder afspraak.

Gevonden voor jou

Het Werkcentrum Zuidoost-Brabant heeft het gratis inloopspreekuur verplaatst naar de Bibliotheek in Best, aan het Raadhuisplein 32. Voorheen vond het spreekuur plaats in Bestwijzer. Het spreekuur is bedoeld voor inwoners die advies willen over werk, scholing of hun loopbaan en vindt elke eerste woensdag van de maand plaats van tien tot twaalf uur 's ochtends.

Bezoekers kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een persoonlijk gesprek en deskundig advies. Het spreekuur is geschikt voor iedereen die bijvoorbeeld nadenkt over een carrièreswitch, ondersteuning zoekt bij bijscholing of een overstap naar een andere sector overweegt. Ook mensen die hun talenten beter willen leren kennen of hun positie op de arbeidsmarkt willen versterken, kunnen hier terecht.

Breed netwerk van ondersteuning

Het Werkcentrum werkt samen met verschillende organisaties, zoals gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen. Bezoekers krijgen direct advies van ervaren loopbaangidsen en worden, indien nodig, snel doorverwezen naar de juiste ondersteuning. Het doel is om inwoners te helpen met hun vragen over werk en scholing.

Het inloopspreekuur is er onder andere voor mensen die hun baan dreigen te verliezen, tijdelijk werk doen en iets vasts zoeken, of als zzp'er denken aan loondienst. Ook jongeren die net klaar zijn met hun opleiding en werk zoeken, kunnen hier terecht.

Geen kosten en vrije toegang

Deelname aan het spreekuur is gratis en aanmelden is niet nodig. Wie niet in staat is om langs te komen, kan online een afspraak maken via de website van het Werkcentrum of telefonisch contact opnemen.