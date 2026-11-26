In St. Willebrord is een waterstoring door een lekkage rond de Marijkestraat. Sinds half twaalf vanavond kun je last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Brabant Water werkt aan een oplossing.

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Het waterbedrijf verwacht de storing rond één uur vannacht te hebben opgelost. De lekkage treft een deel van de Marijkestraat en omgeving in St. Willebrord, gemeente Rucphen.

Bij bruin water komt er troebel water uit de kraan, wat vaak ontstaat door werkzaamheden of een storing in de waterleiding. Het waterbedrijf raadt aan om het water even te laten lopen totdat het weer helder is.