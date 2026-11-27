In Hoeven is vrijdagochtend een waterstoring ontstaan door een lekkage. Rond de Achterste Monnikenland kun je last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing vrijdagmiddag rond twaalf uur te hebben opgelost.

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Het waterbedrijf Brabant Water meldt dat de storing vrijdagochtend rond half elf is begonnen. De oorzaak is een lekkage, waarbij een waterleiding kapot of lek is en water uit de leiding stroomt.

De storing treft een deel van de Achterste Monnikenland en de nabije omgeving in Hoeven, gemeente Halderberge. Mogelijk merk je dat er geen water uit de kraan komt, dat het water minder hard stroomt (lage waterdruk) of dat het bruin of troebel is.

Volgens Brabant Water is de verwachting dat de storing vrijdagmiddag rond twaalf uur verholpen zal zijn.