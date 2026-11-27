In Raamsdonksveer is een waterstoring door een lekkage. Rond de Keizersveer kun je sinds vrijdagmiddag last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond tien over half twee voorbij is.

Gevonden voor jou

Het waterbedrijf Brabant Water meldt dat er een lekkage is in Raamsdonksveer. Door deze storing kun je in en rond de Keizersveer mogelijk merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is, of dat de waterdruk lager is dan normaal.

De storing begon vrijdagmiddag om tien over één. Brabant Water is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat het probleem rond tien over half twee opgelost is. De oorzaak van de lekkage is niet bekend.