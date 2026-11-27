In Reek zijn de vernieuwde Reekse Ommetjes gelanceerd. De wandelroutes zijn uitgebreid met een paarse route door de Reekse Bossen.

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Vrijdag 27 november zijn de vernieuwde Reekse Ommetjes officieel gepresenteerd. Deze wandelroutes bieden wandelaars nu ook een nieuwe paarse route die door de Reekse Bossen loopt.

De routes maken deel uit van een initiatief om het wandelen in de regio aantrekkelijker te maken. Het vernieuwde aanbod is bovendien beschikbaar via WandelStarter, een platform van VisitBrabant dat wandelingen in de provincie verzamelt.

Met de toevoeging van de paarse route krijgen liefhebbers van wandelen meer keuze in de omgeving van Reek. De nieuwe route voert door de bossen en biedt een gevarieerd landschap.

De Reekse Ommetjes zijn bedoeld voor iedereen die van wandelen houdt en de natuur wil verkennen. De routes zijn toegankelijk voor zowel beginners als ervaren wandelaars.