Het voormalige klooster aan de Kerkstraat 27-A is gekozen als voorkeurslocatie voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Elshout. Het college wil het pand kopen, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

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Het voormalige klooster in Elshout is na een verkenningsfase aangewezen als de ideale plek voor een nieuwe centrale ontmoetingsruimte in het dorp. Uit onderzoek blijkt dat deze locatie zowel ruimtelijk als financieel haalbaar is en goed aansluit bij de wensen van inwoners en gebruikers. Eerdere participatiemomenten benadrukten de behoefte aan een ontmoetingsplek in het hart van het dorp.

Het college wil het historische pand een nieuwe maatschappelijke functie geven en heeft daarom besloten tot aankoop. Dit gebeurt onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad. Samen met toekomstige gebruikers wordt gewerkt aan een ontwerp waarin onder meer toegankelijkheid en de inrichting van zalen centraal staan. Volgens het onderzoek zijn hiervoor haalbare oplossingen beschikbaar.

Besluit gemeenteraad op komst

De aankoop van het pand wordt pas definitief als de gemeenteraad akkoord gaat. Het college heeft de raad gevraagd om de locatiekeuze te bevestigen en de benodigde middelen vrij te maken. Naar verwachting wordt dit voorstel op dinsdag 15 december 2026 behandeld.