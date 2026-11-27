De waterstoring rond de Nieuwstraat in Budel is opgelost, maar het kookadvies blijft van kracht. Het waterbedrijf Brabant Water adviseert om kraanwater eerst te koken voordat je het drinkt of ermee kookt.

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De storing ontstond vrijdagmiddag rond kwart voor vijf door een lekkage in de waterleiding. De getroffen straten zijn de Nieuwstraat en directe omgeving in Budel, gemeente Cranendonck.

Hoewel de storing inmiddels is verholpen, blijft het kookadvies gelden. Dit betekent dat je kraanwater eerst moet koken voordat je het drinkt of gebruikt voor het bereiden van eten.

Het waterbedrijf meldt dat er mogelijk ook verkeershinder is geweest door de werkzaamheden.