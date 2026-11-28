Door een lekkage is er sinds vanochtend een waterstoring rond de Winterdijk in Sprang-Capelle. Je kunt last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing rond kwart over twaalf vanmiddag te hebben opgelost.

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De lekkage zorgt ervoor dat bewoners in en rond de Winterdijk in Sprang-Capelle mogelijk geen water hebben, bruin water uit de kraan zien of merken dat de waterdruk lager is dan normaal. Het waterbedrijf Brabant Water is op de hoogte en werkt aan een oplossing.

De storing begon vanochtend rond kwart voor acht. Volgens een schatting van het waterbedrijf kan het probleem rond kwart over twaalf vanmiddag zijn verholpen. Tot die tijd kunnen de genoemde gevolgen blijven optreden.