De waterstoring rond de Haarendijk in Haaren is opgelost, maar het kookadvies blijft van kracht. Het waterbedrijf Brabant Water adviseert om kraanwater eerst te koken voordat je het drinkt of ermee kookt.

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De storing ontstond zaterdagochtend rond kwart over tien door een lekkage in de waterleiding. Deze trof de Haarendijk en directe omgeving in Haaren, een kern binnen de gemeente Oisterwijk.

Hoewel de storing is verholpen, blijft het kookadvies van toepassing. Dit betekent dat je kraanwater eerst moet koken voordat je het gebruikt om te drinken of te koken. Het waterbedrijf meldt ook dat er mogelijk verkeershinder was door de werkzaamheden.