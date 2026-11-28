In en rond de Sint Leonardusstraat in Oss is zaterdagochtend een lekkage ontstaan. Hierdoor kun je last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing zaterdagmiddag rond kwart voor vier is verholpen.

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De lekkage begon zaterdagochtend rond kwart over elf. Het probleem treft de Sint Leonardusstraat en directe omgeving in Oss. Door de storing kan het zijn dat er geen water uit de kraan komt, het water troebel of bruin is, of dat er minder hard water uit de kraan stroomt door lage waterdruk.

Brabant Water, het bedrijf dat het drinkwater in de regio levert en de waterleidingen beheert, is bezig met reparatiewerkzaamheden. Volgens een schatting van het waterbedrijf kan het probleem zaterdagmiddag rond kwart voor vier opgelost zijn.