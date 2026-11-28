Achilles Veen heeft zaterdagmiddag in de Derde Divisie thuis met 4-1 gewonnen van SV Poortugaal. Bij rust stond de ploeg uit Veen al met 3-0 voor. Door deze overwinning komt Achilles Veen voorlopig op negen punten uit vijftien wedstrijden.

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Achilles Veen kende een vliegende start op Sportpark De Hanen Weide. Al in de eerste helft wist de ploeg drie keer te scoren, waardoor de ruststand 3-0 was. Na de hervatting maakte Achilles Veen er 4-0 van, voordat SV Poortugaal in de slotfase nog een tegentreffer wist te maken.

Met deze zege blijft de ploeg uit de gemeente Altena voorlopig op de zeventiende plaats in de Derde Divisie. SV Poortugaal, dat negende staat, kon geen vervolg geven aan de eerdere goede resultaten. Op zaterdag 5 december speelt Achilles Veen uit tegen UDI'19. De wedstrijd begint om 18:00 uur.