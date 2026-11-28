In Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel, is zaterdagavond rond tien uur een stroomstoring ontstaan. De netbeheerder werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond twee uur ’s nachts is verholpen.

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De storing treft een deel van postcodegebied 5258. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De oorzaak van de storing is op dit moment niet duidelijk.