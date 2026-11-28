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Stroomstoring in Berlicum
• Aangepast
In Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel, is zaterdagavond rond tien uur een stroomstoring ontstaan. De netbeheerder werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond twee uur ’s nachts is verholpen.
De storing treft een deel van postcodegebied 5258. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De oorzaak van de storing is op dit moment niet duidelijk.
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