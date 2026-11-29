In en rond de Durendaaldreef in Oisterwijk is zondag een waterstoring door een lekkage. Sinds vanochtend kwart over acht kun je last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing zondagmiddag rond kwart voor één is verholpen.

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De waterstoring in Oisterwijk is ontstaan door een lekkage in het leidingnet. Hierdoor kunnen bewoners in en rond de Durendaaldreef merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water troebel of bruin is, of dat de waterdruk lager is dan normaal. Brabant Water, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het drinkwater en de leidingen in deze regio, is bezig met herstelwerkzaamheden.

Het waterbedrijf verwacht dat de storing zondagmiddag rond kwart voor één is opgelost. Tot die tijd kunnen de genoemde problemen blijven optreden in de getroffen straten.