Door een lekkage in de Klaverhof in Helmond kun je sinds zondagochtend last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water heeft een monteur onderweg en verwacht de storing zondagmiddag rond vier uur op te lossen.

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Het probleem is ontstaan door een lekkage, waarbij water uit een kapotte leiding stroomt. De storing begon zondagochtend rond half twaalf en treft een deel van de Klaverhof en de directe omgeving.

Brabant Water, dat verantwoordelijk is voor het drinkwater en de leidingen in de regio, werkt aan een oplossing. Tot die tijd kun je mogelijk merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is, of dat de waterdruk lager is dan normaal.