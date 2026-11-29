RBC heeft zondagmiddag in eigen huis UNA met 2-0 verslagen in de Derde Divisie. Bij rust stond het 1-0 in Roosendaal. Door deze overwinning blijft UNA op de zestiende plaats staan, terwijl RBC veertiende staat.

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RBC kwam in de eerste helft op voorsprong en ging met een 1-0 stand de rust in. Na de hervatting wist de ploeg uit Roosendaal nogmaals te scoren en bracht de eindstand daarmee op 2-0. UNA slaagde er niet in om terug te komen in de wedstrijd.

Door de overwinning staat RBC nu met twaalf punten uit veertien wedstrijden op de veertiende plaats in de Derde Divisie. UNA heeft elf punten uit evenveel wedstrijden en blijft zestiende.

RBC speelt volgende week zaterdag 5 december uit tegen SV Poortugaal. UNA komt diezelfde dag thuis in actie tegen Excelsior Maassluis.