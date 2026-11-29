In Oisterwijk is zondagavond een waterstoring ontstaan door een lekkage rond de Mr. van Sonstraat. Je kunt last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Er wordt gewerkt aan een oplossing, die naar verwachting rond kwart voor twaalf zondagavond klaar is.

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Het waterbedrijf Brabant Water is bezig met het herstellen van een lekkage in de waterleiding in en rond de Mr. van Sonstraat in Oisterwijk. De storing begon zondagavond rond kwart over zeven.

Mogelijk merk je dat er geen water uit de kraan komt, dat de waterdruk laag is of dat het water een bruine kleur heeft. Het waterbedrijf verwacht de storing zondagavond rond kwart voor twaalf te hebben opgelost.