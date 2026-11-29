In Boxtel is zondagavond een waterstoring ontstaan door een lekkage rond de Stationsstraat. Je kunt last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water heeft een monteur onderweg en verwacht de storing rond één uur 's nachts te verhelpen.

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De lekkage begon zondagavond rond half negen en treft de Stationsstraat en directe omgeving in Boxtel. Door de storing kun je merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is, of dat de waterdruk lager is dan normaal.

Brabant Water, het waterbedrijf dat het leidingnet beheert, heeft een monteur onderweg om de storing te verhelpen. Het bedrijf verwacht dat de problemen in de nacht van zondag op maandag, rond één uur, zijn opgelost.