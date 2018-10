Bewakers laten gevangene staan bij ziekenhuis

BREDA - Bewakers van de Koepel in Breda waren eind augustus te laat met het ophalen van een gevangene, waardoor die naar huis is gegaan. Dat zegt de advocaat van de gevangene, meester Vincent van der Velde.

Op 30 augustus moest een man uit Rosmalen naar het ziekenhuis voor een operatie. Toen de man uit narcose kwam, bleken er geen bewakers te zijn. De man is naar huis gegaan en heeft daar drie dagen liggen herstellen. Volgens Van der Velde heeft de man de gevangenis laten weten waar hij was, maar volgens justitie is dat niet waar. De man zou zijn verblijfplaats geheim hebben gehouden. Bovendien wilde de gevangenis dat hij meteen terug zou komen en dat deed hij niet. Daarom kreeg de man bij terugkomst als straf twee weken isoleercel opgelegd. Zijn advocaat vindt dat een te zware straf.Volgens justitie was het niet vreemd de gevangene alleen te laten tijdens de operatie. Er is een risico-afweging gemaakt: de man zat vast voor een relatief licht misdrijf, namelijk heling, hij was niet gewelddadig en hoefde nog maar enkele weken van zijn straf uit te zitten. Daarom vond justitie het verantwoord de man in het ziekenhuis af te zetten en later weer op te halen. De gevangene had zich aan die afspraak moeten houden.Vorige week donderdag is er ook een gevangene ontsnapt . Na zijn ontsnapping verstopte hij zich urenlang op de zolder van een gezin uit Breda. Volgens justitie staan de zaken los van elkaar: de een was een bewuste ontsnapping, de tweede was gebruik maken van de situatie.Ook in 2009 was er een ontsnapping tijdens ziekenhuisbezoek. Toen wist de overvaller Ajoub El Maleky aan zijn bewakers te ontkomen. Maar hij was destijds niet onderweg vanuit gevangenis De Koepel, hij kwam uit een politiecel.De PvdA in de Tweede Kamer wil weten hoe het kan dat bewakers van de koepelgevangenis in Breda de afgelopen maanden twee gevangenen hebben kunnen laten ontsnappen tijdens een ziekenhuisbezoek. De fractie heeft daarover Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.