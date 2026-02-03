John viel van schip en werd dagen later dood gevonden, forse boete geëist

John, een Roemeense arbeidsmigrant, viel drie jaar geleden tijdens zijn werk van een schip op een werf in Waspik. Drie dagen werd er gezocht naar de man die waarschijnlijk al snel overleed in het koude water. Deze dinsdag eiste justitie een boete van 75.000 euro tegen de scheepswerf. De eigenaar had de dood van John (41), die vader was van twee kinderen, kúnnen en móeten voorkomen, zo stelt de officier van justitie.

Het was koud en guur die vrijdag 20 januari 2023, en het begon ook nog eens te sneeuwen. John, zoals Ioan werd genoemd, werkte met de eigenaar van de werf op een 105 meter lang binnenschip dat was aangemeerd bij scheepswerf De Toekomst in Waspik. De eigenaar vond het, na de vaste koffiepauze van half tien, vanwege de sneeuw beter om binnen in de loods andere klussen te gaan doen. Maar John kwam maar geen pauze houden en dus ging de eigenaar naar hem op zoek. Op het grote bulkschip was John nergens te bekennen, wel hing zijn snijbrander in het water. Alle alarmbellen gingen af. Het water was natuurlijk heel koud op die januaridag en iemand die daarin valt, houdt dat niet lang vol. Dagenlang werd naar de grote en sterke John gezocht. Pas op maandag vond de politie zijn lichaam, in het water van de Kerkvaart.

John werkte in de Kerkvaart in Waspik op een schip en viel in het water (foto: Google Maps).

In de rechtbank in Den Bosch zat de eigenaar van de werf dinsdag voor de rechter. Via een videoverbinding keek en luisterde de weduwe van John mee vanuit Roemenië. Justitie, en ook de weduwe, vinden dat de scheepswerf nalatig is geweest. Er was geen reling of andere veiligheidsvoorziening aangebracht, waardoor je zomaar meters naar beneden kon vallen vanaf het enorme schip. John droeg ook geen harnas, waarmee je vast kunt worden gemaakt aan het schip. Volgens de eigenaar was John aan het werk op het achterdek en is zo’n harnas daar niet verplicht. Waarom John toch ergens anders naar toe is gelopen en daar is uitgegleden of gestruikeld, snapt hij ook niet.

Maar de officier wees steeds weer op de verantwoordelijkheid van de werkgever. De enige manier om je over het 105 meter lange schip te bewegen is over de smalle gangboorden, schetste ze. En daar waren geen veiligheidsmaatregelen genomen en dus is het bedrijf alles te verwijten.

Scheepswerf De Toekomst heeft volgens de officier van justitie de zorgplicht geschonden en een veiligheidsmisdrijf begaan. "Het bedrijf had anders moeten handelen en maatregelen moeten nemen", oordeelde ze. "Dat mag je verwachten van een gespecialiseerd bedrijf dat dagelijks aan schepen werkt." De officier eiste dan ook een geldboete van 75.000 euro. De eigenaar was emotioneel over de dood van de Roemeense zzp'er, die al langer bij hem werkte. Hij vertelde ook dat hij enorm schrok dat er na zo'n lange tijd toch een rechtszaak kwam, want hij vindt dat hij genoeg heeft gecontroleerd. Volgens hem is John ook niet overleden door verdrinking, maar doordat hij onwel werd. Het feit dat er geen water in de longen en maag van John is gevonden zou daar op wijzen, meende hij. De officier van justitie sloot dat ook niet uit, want dat 'kan altijd gebeuren'. Maar ook in dat geval had een reling of een vangnet John kunnen redden, zo oordeelde ze, want dan was hij niet in het water gevallen. De rechtbank doet op 17 februari uitspraak in deze zaak.

John viel in het water bij deze scheepswerf in Waspik (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties).