Vermiste man na dagen dood teruggevonden

Het lichaam van de vermiste Roemeense man, die sinds afgelopen vrijdag was vermist, is maandagavond gevonden. De man werd voor het laatst gezien bij scheepswerf De Toekomst aan de Dwarsweg in Waspik.

Meerdere zoekpogingen met onder meer een sonarboot leverden eerder niets op. De man verdween tijdens werk aan een schip. Zijn gereedschap lag er nog wel. De man werd in de buurt van de werf gevonden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak.