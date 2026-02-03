Vernederend filmpje azc Budel: beveiligingsbedrijf betreurt incident

Trigion, het bedrijf dat de beveiliging verzorgt op het asielzoekerscentrum (azc) in Budel, betreurt het incident waarbij een beveiliger zijn schoenen laat kussen door een asielzoeker. De man is niet meer werkzaam bij Trigion, laat het bedrijf dinsdag in een reactie weten. Ook geeft het beveiligingsbedrijf aan protocollen te hebben aangescherpt.

De jongen vouwt zich op de grond en kust inderdaad de schoenen van de beveiliger. "Goede jongen", zegt de beveiliger, terwijl hij aangeeft dat de jongen op een stoel moet gaan zitten. Twee collega's van de beveiliger kijken toe, maar grijpen niet in, terwijl een vierde persoon het bizarre tafereel filmt.

Maandag kwam een bizar filmpje naar buiten waarop te zien is hoe de beveiliger de bewoner van het azc vernedert. In het oude filmpje van een paar seconden, dat verscheen op videoplatform Dumpert, zie en hoor je een beveiliger tegen een bewoner praten. "Op je knieën, op je knieën. Kus", beveelt de beveiliger de man, terwijl hij naar zijn schoenen wijst.

'Spijt ons ten zeerste'

Dinsdagochtend reageerde Trigion, een beveiligingsbedrijf uit Schiedam, op de video. "Het spijt ons ten zeerste dat dit heeft kunnen plaatsvinden; wij nemen dit soort situaties heel serieus en keuren dit soort gedrag krachtig af", laat een woordvoerder weten.

"Destijds is het incident intern onderzocht en zijn er passende maatregelen getroffen. Aanvullend kunnen wij melden dat de beveiliger op het filmpje niet meer werkzaam is voor COA of Trigion." Of dat ook geldt voor de andere mannen op de video, zegt Trigion niet. "Verdere uitspraken over huidige of oud-medewerkers doen wij niet, omwille van privacyredenen."

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigde maandag de echtheid van het filmpje, ook gaf het aan dat het filmpje tweeënhalf jaar oud is. Het COA vertelde dat de beveiligers van het azc ingehuurd worden via Trigion.

Protocollen aangepast

Het beveiligingsbedrijf zegt naar aanleiding van dit incident maatregelen te hebben genomen. "Sindsdien hebben we onze protocollen en werkinstructies aangescherpt om herhaling te voorkomen. En er wordt actief en structureel op gecontroleerd dat deze afspraken worden nageleefd", zegt de woordvoerder van Trigion.

"Samen met het COA hechten wij groot belang aan professioneel en respectvol handelen door onze medewerkers en beveiligers. Gedrag dat niet past binnen onze normen en waarden nemen wij daarom altijd serieus."