Beveiliger azc Budel laat asielzoeker zijn schoenen kussen in oud filmpje
Het is een bizar tafereel. Een beveiliger van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel die een bewoner van het AZC zijn schoenen laat kussen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is het filmpje echt, maar wel tweeënhalf jaar oud.
Het filmpje werd maandagavond geplaatst op videoplatform Dumpert. In het filmpje van een paar seconden zie en hoor je een beveiliger tegen een bewoner praten. "Op je knieën, op je knieën. Kus", beveelt de beveiliger de man, terwijl hij naar zijn schoenen wijst.
'Goede jongen'
De jongen vouwt zich op de grond en kust inderdaad de schoenen van de beveiliger. "Goede jongen", zegt de beveiliger, terwijl hij aangeeft dat de jongen op een stoel moet gaan zitten.
Twee collega's van de beveiliger kijken toe, maar grijpen niet in, terwijl een vierde persoon het bizarre tafereel filmt.
COA bevestigt echtheid
Het COA bevestigt maandagavond de echtheid van de video. "Het filmpje is bekend. Het is wel een filmpje van tweeënhalf jaar oud", zegt een woordvoerder van het COA.
"Destijds hebben we het intern onderzocht en maatregelen genomen. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar respectvol behandelen en dat gaat beide kanten op. Gedrag wat niet past, daar staan maatregelen op", aldus de woordvoerder.
Beveiliger werkt niet meer bij COA
Waar het COA normaal geen mededelingen doet over personeel wil de woordvoerder wel zeggen dat de betreffende beveiliger, ingehuurd via Trigion, niet meer bij het COA werkt. "Het is een oud filmpje. Voor ons is het verder afgehandeld."