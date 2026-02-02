Beveiliger azc Budel laat asielzoeker zijn schoenen kussen in oud filmpje

Het is een bizar tafereel. Een beveiliger van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel die een bewoner van het AZC zijn schoenen laat kussen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is het filmpje echt, maar wel tweeënhalf jaar oud.

Redactie Geschreven door

Het filmpje werd maandagavond geplaatst op videoplatform Dumpert. In het filmpje van een paar seconden zie en hoor je een beveiliger tegen een bewoner praten. "Op je knieën, op je knieën. Kus", beveelt de beveiliger de man, terwijl hij naar zijn schoenen wijst. 'Goede jongen'

De jongen vouwt zich op de grond en kust inderdaad de schoenen van de beveiliger. "Goede jongen", zegt de beveiliger, terwijl hij aangeeft dat de jongen op een stoel moet gaan zitten.