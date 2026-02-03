Gillis welkom, maar burgemeester is kritisch: ‘Hij gebruikt grote woorden’

In het Kroatische plaatsje Otočac wil Peter Gillis een vakantiepark met vierhonderd ‘holiday homes’ realiseren. Volgens de website kunnen vakantiegangers er ‘rust, bezinning en verbondenheid’ vinden. De burgemeester is volgens Gillis enthousiast en zou hem al een openingsdatum in het voortuitzicht hebben gesteld. Maar navraag bij de burgemeester leert dat er nog geen plan op tafel ligt. “Ik doe vriendelijk tegen iedereen, maar eigenlijk moet Peter niet bij mij zijn”, zegt hij tegen Omroep Brabant.

Omroep Brabant bezocht meerdere van de tien locaties in Kroatië die Gillis op het oog heeft voor zijn plannen, en sprak naast de burgemeester van Otočac ook met omwonenden van verschillende locaties en lokale kenners van de toeristische sector in het land. De plannen blijken minder eenvoudig te realiseren dan Gillis doet voorkomen.

Peter Gilles en zijn vriendin Wendy op bezoek bij de burgemeester.

In 2025 open?

‘Die burgemeester die snapt het wel. Hij is hartstikke enthousiast, hij wil overal mee helpen’, zegt Peter Gillis in 2024 in een aflevering van zijn realityshow ‘Massa is Kassa’. Hij is dan net terug van een bezoek aan Goran Bukovac, de burgemeester van het plaatsje Otočac, diep in het binnenland van Kroatië. Volgens Gillis stelt de burgemeester voor het park ‘Resort Holy Valley’ al na de zomer van 2025 te openen. Maar ‘het zal wel 2027 worden’ aldus Gillis, die uitgaat van de nodige bureaucratie bij het lokale bestuur in Kroatië.

‘Grote woorden, een hoop tekeningen’

Het is dinsdagochtend als we aankloppen bij het gemeentehuis in Otočac. De burgemeester is bereid ons te woord te staan en de situatie rond de ‘Dutch investor’ Peter Gillis toe te lichten. Het gemeentehuis zit op de eerste verdieping van een oud gebouw, dat vroeger door het leger werd gebruikt.

Het gemeentehuis van Otočac.

Geconfronteerd met de plattegrond van het park die Gillis online heeft staan, haalt de burgemeester zijn schouders op. “Peter gebruikt grote woorden, en heeft grote plannen. En een hoop tekeningen!”, zegt hij doelend op de tiental schetsen op de website van croatiaparcs.nl. “Maar ik kan ook een tekening maken. En jij kan het ook, met AI”, voegt hij eraan toe.

Verkeerde adres

Bukovac wil één ding benadrukken: Gillis is van harte welkom om in zijn gemeente een park te openen. Maar een concreet plan, anders dan de tekening online, heeft de burgemeester nog niet gezien. En eigenlijk is hij ook niet de juiste persoon om bij op bezoek te gaan, zo blijkt. Niet de gemeente, maar de staat, vertegenwoordigd in de 21 provincies van het land, bepaalt dit soort dingen. “Ik doe vriendelijk tegen iedereen, maar eigenlijk moet Peter niet bij mij zijn”, blikt de burgemeester terug op zijn optreden in de reallifesoap. Dat zijn gasten in Nederland beroemd zijn, wist hij toen nog niet, maar inmiddels wel. “Zijn vrouw Wendy, ze is een zangeres!”, merkt hij op.

Op de plek waar het park moet komen is nu nog… niets.

Connecties en geld

Of het park er ooit gaat komen, de burgemeester durft er geen antwoord op te geven. Zijn regio met daarin de onder vissers wereldberoemde Gacka rivier leent zich er wel voor. Maar als hij denkt aan het grote aantal vergunningen dat nodig is, lijkt hij er een hard hoofd in te hebben. Zeker gezien het feit dat het park deels in Natura 2000-gebied ligt. “Dat zijn veel vergunningen die de staat je moet geven”, zegt hij. Kan Peter dit park dan maar beter vergeten? Journaliste Iva Bucic, die we een dag later in de buurt van een ander gepland park spreken, reageert nuchter op het verhaal van Bukovac. “Vergis je niet, Gillis kan die vergunningen zomaar krijgen”, zegt ze. Ze weet veel van buitenlandse investeerders en geeft aan dat het hebben van connecties en (veel) geld in Kroatië vaak deuren opent die voor anderen gesloten blijven. “Het is triest en niet eerlijk, maar Kroatië is helaas een land waar dit soort dingen nog wel eens voorkomen”, zegt ze.