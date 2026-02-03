Peter Gillis plant park op plek van dit hotel, eigenaresse weet van niks

De plannen van Peter Gillis in Kroatië zijn groot: negen enorme parken en een hoofdkantoor wil de ondernemer en realityster openen in het land. Maar de omgeving weet vaak van niks, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. “Dit is mijn hotel, en ik ben niet van plan het te verkopen”, zegt een lokale ondernemer.

Omroep Brabant bezocht meerdere locaties in Kroatië die Gillis op het oog heeft voor zijn plannen, en sprak met omwonenden, een bekende burgemeester en lokale kenners van de toeristische sector in het land. De plannen blijken minder eenvoudig te realiseren dan Gillis doet voorkomen.

‘Worden geldmachines’

Verscholen in de bossen van het plaatsje Fužine, gelegen in het westen van Kroatië in de buurt van havenstad Rijeka, ligt het hotel-restaurant Lovački dom Arnika (jachthuis Arnika) van de gelijknamige familie. Als we op een regenachtige maandagmiddag aankloppen ligt het er verlaten bij, maar het ruim opgezette terras en de steenoven doen vermoeden dat het hier met beter weer een gezellige drukte is.

Het familiehotel op de tekening van Gillis.

“In de zomer zit het hier helemaal vol”, vertelt mevrouw Arnika. Peter Gillis wil honderd meter verderop ‘Resort Lakewood Mountain’ openen, een vakantiepark met 220 geschakelde woningen. ‘Dit worden geldmachines’, zei hij erover in een aflevering van ‘Massa is Kassa’ op SBS6. Maar de lokale onderneemster weet van niks. Toen Omroep Brabant haar er onlangs in een e-mail over vertelde, schrok ze enorm. De reden: haar hotel is ingetekend op de plattegrond van het park. ‘Best, weg’ staat erbij geschreven.

‘Veel regen en sneeuw’

Al haar buren spraken erover, maar inmiddels zijn ze van de schrik bekomen. “De meeste percelen zijn van één man. Ik sprak hem met oudjaar nog, en hij wil niet verkopen”, vertelt de hoteleigenaresse. Het hotel-restaurant en de grond waar het op staat zijn van haar: “Dit is mijn hotel, en ook ik ben niet van plan het te verkopen.” Ze wil dat de natuur blijft zoals-ie is: “We willen hier geen grote parken, zoals aan de kust.”

Toch is niet iedereen negatief. Twee vrouwen die bij het treinstation van Fužine een sigaret roken, melden dat het gebied prachtig is en heel aantrekkelijk voor toeristen. “Maar ik zou geen park beginnen, want het regent hier best vaak en er valt sneeuw. Je kunt beter een hotel of appartementen neerzetten”, zegt één van hen.

Het land dat Gillis op het oog heeft is met dit soort hekken omheind.

Een man die net zijn ouders uitzwaait: “Van mij mag het er komen, als ze de natuur maar intact laten.” Rekening met de natuur zal er sowieso gehouden moeten worden, want een deel van de parken ligt in Natura 2000-gebied zo bleek eerder al. Eén ding is wel duidelijk: de plannen op deze plek zijn, anders dan Gillis' website doet vermoeden, nog niet concreet. De burgemeester van Fužine, Ana Merle meldt aan Omroep Brabant: “Ik heb meneer Peter Gillis nooit ontmoet, en ik weet niets over zijn plannen om een ​​resort te bouwen.” Ze geeft aan dat de eigenaren van de grond over een verkoop gaan: “Op de plattegrond die u toont staan enkel privépercelen.”

De strandtent aan het (openbare) strand van Obrovac.

‘Het gaat niet gebeuren’

250 kilometer verderop, in het kustplaatsje Obrovac nabij de stad Zadar, is het een stuk warmer. Hier heeft Gillis ook plannen. Op de website van zijn Croatia Parks zien we een park met ‘tot 110 exclusieve holiday homes, elk voorzien van een eigen privézwembad’ en een privéstrand. Eerder bleek al dat een privéstrand in Kroatië nergens is toegestaan. De man die in de buurt van deze plek de idyllische Punta Garden Beach Bar & Club runt, is van de plannen op de hoogte. Nadat de lokale krant Zadarski List er samen met Omroep Brabant over schreef ging het nergens anders meer over in het dorp, vertelt hij. “Maar we maken ons geen zorgen meer, want het gaat niet gebeuren. Gillis heeft geen grond, en niemand hier wil verkopen. Het park komt er niet”, zegt hij stellig. Of iedereen er zo gerust op is, is de vraag. Een stukje verderop buigen vier buren zich vol verbazing over de plattegrond van het park.

De mannen wisten niets van Gillis’ plannen.