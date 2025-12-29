Peter Gillis over bewogen jaar: ‘Advocaten kosten me miljoenen euro’s’

Een jaar gevangenisstraf voor grootschalige belastingfraude, problemen rondom de verkoop van vakantieparken en een vermeende mishandeling. Het was een jaar vol rechtszaken voor campingbaas en realityster Peter Gillis. Hij blikt in een interview met Omroep Brabant terug op ‘een bewogen jaar’. “Ik dacht: godverdomme, het zal toch niet waar zijn.”

Op vakantiepark Blauwe Meer in het Belgische Lommel, een van de drie overgebleven parken, zit Peter Gillis aan de rand van zijn Winterwonderland na te denken over 2025. “Dit hier is een lichtpuntje in een bewogen jaar. We hebben hier een schaatsbaan en kerstmarkt gemaakt. Je moet zelf de slingers ophangen.” Hoe kijkt Gillis terug op veroordeling?

Het jaar begon voor Gillis met de rechtszaak vanwege grootschalige belastingfraude. Peter Gillis hoorde in april dat hij een jaar celstraf krijgt, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank ziet hem als 'de aansturende kracht achter de fraude'. Het gaat onder andere om zwart verhuren van chalets en het vernietigen van administratie. Maar Gillis ging in hoger beroep en dus begint de hele zaak weer van voor af aan. “Die veroordeling viel heel erg tegen”, zegt de campingbaas. “Ik had niet gedacht dat ik achter de tralies zou moeten gaan zitten.” Gillis gaat terug naar 14 april, de dag van de uitspraak. “Dan krijg je een koude douche. Ik dacht, godverdomme, het zal toch niet waar zijn. Ik vind dat ik het niet verdien.” Zijn proces was volgens Gillis niet eerlijk. “Ik vond het een onprofessionele rechter die vooringenomen was. Dat zie je al aan het feit dat er uitspraken die ik heb gedaan bij Omroep Brabant in het vonnis zijn terecht gekomen. Dat is een slechte zaak.”

Peter Gillis in de rechtbank (foto: Noël van Hooft).

Gillis ziet zichzelf als slachtoffer, omdat het Openbaar Ministerie er alles aan doet om hem te pakken. “Ik ben een hardwerkende ondernemer. Ik loop vast af en toe op het randje, maar een crimineel ben ik niet. De rechtbank en de media zetten mij wel neer als een crimineel.”

De afgelopen maanden heeft Gillis nog geen moment gedacht aan hoe het zal zijn in de gevangenis. “Nee, we gaan eerst voor een eerlijk proces in het hoger beroep. Daar heb ik vertrouwen in.” Hoeveel is Gillis kwijt aan zijn advocaten?

Gillis verzucht dat hij vaste klant is bij de rechtbank. “Ik heb soms drie rechtszaken in de week. Het is natuurlijk niet goed als je een rechtbank binnenloopt en alle medewerkers kennen je. Ik word nog net niet met worstenbroodjes ontvangen.”

Peter Gillis en Erik Braun, een van zijn vele advocaten (bron: ANP)

Het gaat om de belastingfraude, zaken rondom zijn ex Nicol Kremers, de verkoop van zijn parken en juridische gevechten met gemeentes en het Openbaar Ministerie. “Ik vecht door. Ik heb gelukkig goede adviseurs en advocaten”, zegt Gillis zelfverzekerd. Maar dat heeft wel een prijskaartje. “In 2024 was ik drie miljoen euro kwijt aan advocaten. Dit jaar loopt het op naar de vier miljoen euro. Ondanks de kostenpost ben ik ze wel heel dankbaar.” Problemen met verkoop Nederlandse parken

In februari werd duidelijk dat Peter Gillis zijn negen Nederlandse parken voor 185 miljoen euro had verkocht. “Ik heb er nog niet echt afscheid van genomen. Ik heb het natuurlijk verkocht aan meneer Dijkstra. Hij moest betalen op 1 april, maar dat deed hij niet.” “Zo zit je aan de champagne en zo zit je aan de zwarte koffie”, lacht Gillis voorzichtig.

Peter Gillis bij de rechtbank in Den Bosch (foto: ANP).