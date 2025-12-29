Peter Gillis over bewogen jaar: ‘Advocaten kosten me miljoenen euro’s’
Een jaar gevangenisstraf voor grootschalige belastingfraude, problemen rondom de verkoop van vakantieparken en een vermeende mishandeling. Het was een jaar vol rechtszaken voor campingbaas en realityster Peter Gillis. Hij blikt in een interview met Omroep Brabant terug op ‘een bewogen jaar’. “Ik dacht: godverdomme, het zal toch niet waar zijn.”
Op vakantiepark Blauwe Meer in het Belgische Lommel, een van de drie overgebleven parken, zit Peter Gillis aan de rand van zijn Winterwonderland na te denken over 2025. “Dit hier is een lichtpuntje in een bewogen jaar. We hebben hier een schaatsbaan en kerstmarkt gemaakt. Je moet zelf de slingers ophangen.”
Hoe kijkt Gillis terug op veroordeling?
Het jaar begon voor Gillis met de rechtszaak vanwege grootschalige belastingfraude. Peter Gillis hoorde in april dat hij een jaar celstraf krijgt, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank ziet hem als 'de aansturende kracht achter de fraude'. Het gaat onder andere om zwart verhuren van chalets en het vernietigen van administratie. Maar Gillis ging in hoger beroep en dus begint de hele zaak weer van voor af aan.
“Die veroordeling viel heel erg tegen”, zegt de campingbaas. “Ik had niet gedacht dat ik achter de tralies zou moeten gaan zitten.” Gillis gaat terug naar 14 april, de dag van de uitspraak. “Dan krijg je een koude douche. Ik dacht, godverdomme, het zal toch niet waar zijn. Ik vind dat ik het niet verdien.”
Zijn proces was volgens Gillis niet eerlijk. “Ik vond het een onprofessionele rechter die vooringenomen was. Dat zie je al aan het feit dat er uitspraken die ik heb gedaan bij Omroep Brabant in het vonnis zijn terecht gekomen. Dat is een slechte zaak.”
Gillis ziet zichzelf als slachtoffer, omdat het Openbaar Ministerie er alles aan doet om hem te pakken. “Ik ben een hardwerkende ondernemer. Ik loop vast af en toe op het randje, maar een crimineel ben ik niet. De rechtbank en de media zetten mij wel neer als een crimineel.”
De afgelopen maanden heeft Gillis nog geen moment gedacht aan hoe het zal zijn in de gevangenis. “Nee, we gaan eerst voor een eerlijk proces in het hoger beroep. Daar heb ik vertrouwen in.”
Hoeveel is Gillis kwijt aan zijn advocaten?
Gillis verzucht dat hij vaste klant is bij de rechtbank. “Ik heb soms drie rechtszaken in de week. Het is natuurlijk niet goed als je een rechtbank binnenloopt en alle medewerkers kennen je. Ik word nog net niet met worstenbroodjes ontvangen.”
Het gaat om de belastingfraude, zaken rondom zijn ex Nicol Kremers, de verkoop van zijn parken en juridische gevechten met gemeentes en het Openbaar Ministerie. “Ik vecht door. Ik heb gelukkig goede adviseurs en advocaten”, zegt Gillis zelfverzekerd. Maar dat heeft wel een prijskaartje. “In 2024 was ik drie miljoen euro kwijt aan advocaten. Dit jaar loopt het op naar de vier miljoen euro. Ondanks de kostenpost ben ik ze wel heel dankbaar.”
Problemen met verkoop Nederlandse parken
In februari werd duidelijk dat Peter Gillis zijn negen Nederlandse parken voor 185 miljoen euro had verkocht. “Ik heb er nog niet echt afscheid van genomen. Ik heb het natuurlijk verkocht aan meneer Dijkstra. Hij moest betalen op 1 april, maar dat deed hij niet.”
“Zo zit je aan de champagne en zo zit je aan de zwarte koffie”, lacht Gillis voorzichtig.
In een kort geding oordeelde de rechter dat koper Dijkstra moet betalen. Maar tot op de dag van vandaag is de koop nog niet rond. “De dwangsom is inmiddels opgelopen tot het maximale bedrag van honderd miljoen euro. We zijn in gesprek met Dijkstra. Ik ga ervanuit dat we er nog gewoon uitkomen”, zegt Gillis. “Ik wil naar de notaris, euro’s innen en afscheid nemen van Nederland.”
Vakantieparken in Kroatië pas na verkoop Nederland
Ondertussen lopen de kosten op de negen parken door en kunnen eigenaren van de chalets geen vakantie vieren. “Ik heb nog veel mensen in dienst op de parken, maar de parken zijn gesloten. Dit is geen gezonde situatie.” Chaleteigenaren hopen al het hele jaar dat de koop doorgaat en dat ze er weer terecht kunnen. “Dit is een hele trieste situatie voor die mensen die er vaak hun spaargeld in hebben zitten. Een nieuwe eigenaar is voor iedereen het beste. Maar wanneer dat gaat gebeuren, is niks over te zeggen.”
De verkoop die in Nederland niet doorgaat, heeft gevolgen voor de geplande vakantieparken in Kroatië. “Daar heb ik grondstukken gekocht, maar wel met de voorwaarde dat ik kan afrekenen als ik Nederland heb verkocht.” Op negen plekken in Kroatië wil Gillis nieuwe vakantieparken gaan bouwen. “Maar dat ligt nu dus stil. Als we straks kunnen beginnen, duurt het nog twee jaar.”
Mishandeling Nicol Kremers
Een zaak waar Gillis nog niet te veel over kan zeggen omdat de zaak nog loopt, is over de vermeende mishandeling van zijn ex Nicol. “Het doet pijn”, begint Gillis. “Een relatie komt ten einde, we gingen nog als vrienden op vakantie en toen er een nieuwe vrouw in mijn leven kwam, ging ze opeens aangifte doen van mishandelingen. Ikke niet snappen.”
Half december ontkende Peter Gillis, via zijn advocaat, in de rechtbank elke beschuldiging van mishandeling. Daarnaast heeft kamp Gillis twijfels over de echtheid van foto’s waarop verwondingen te zien zijn. Deze zaak, en het hoger beroep over de belastingfraude, gaan in 2026 verder.