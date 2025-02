Parken van Peter Gillis verkocht, maar hij gaat uitbreiden in buitenland

Het is een emotionele dag voor de familie Gillis. Alle Nederlandse vakantieparken zijn verkocht. De nieuwe eigenaar gaat, naast alle negen vakantieparken, ook al het personeel overnemen van de eigenaar van de Oostappen Vakantieparken. Ondertussen wil Peter Gillis gaan uitbreiden in het buitenland. "Nieuwe ronde, nieuwe kansen."

De familie maakte het nieuws over de verkoop vrijdagmiddag bekend. "Het gaat je natuurlijk aan je hart. Ik heb ze allemaal zelf gekocht, uitgebreid en opgeknapt", vertelt Peter Gillis. Alle parken zijn voor Gillis belangrijk, al blijft Prinsenmeer een bijzonder plekje houden. "Daar is het natuurlijk allemaal begonnen in 1986. Het heette toen nog Camping en Strandbad Ooststappen. Daar gingen wij als eerste naar toe."

"Het was het levenswerk van ons pap."

"We zijn er geboren en getogen", vult zoon Mark aan. "Al wisten we altijd wel al dat er een dag zou komen dat we het zouden gaan verkopen. Dat we het als kinderen niet door gingen zetten, tenminste de Ooststappen Groep zoals die nu is." Toch doet het Mark zichtbaar iets. Ook zijn broer Ruud vindt het jammer, al is hij ook opgelucht. "Het is vooral fijn ook voor het personeel dat ze verder kunnen. Alleen de emotie is er ook, want het was het levenswerk van ons pap."

Met het overnemen van het personeel is ook Peter erg blij. "We hebben iemand gezocht die de medewerkers ook wilde overnemen. Zij stonden altijd klaar. Dat was de eis."

"Ze hebben het Peter onmogelijk gemaakt."

Al is hij minder blij met de reden dat hij het heeft moeten verkopen. "Ze hebben het Peter onmogelijk gemaakt. De parken moesten steeds op slot. Ik heb het in de rechtbank ook gezegd: voor Peter en Oostappen is er geen toekomst in Nederland." Tegen Gillis is vorige maan anderhalf jaar cel geëist voor onder meer belastingfraude en het niet doen van belastingaangifte. De fraude zou hebben plaatsgevonden op het hoofdkantoor in Asten en op acht vakantieparken. De campingbaas doet volgens het Openbaar Ministerie aan 'zwarte verhuur'.

Gillis denkt dat het echt mis is gegaan in 2017. "Het Openbaar Ministerie heeft toen besloten dat Peter een strafblad moest krijgen. En wie het op mij gemunt heeft, daar zijn nog rechtszaken over bezig. Dus daar komen we nog achter." "Maar ik denk dat de gemeente Asten blij is dat Peter daar gaat vertrekken", vult Gillis aan. "Meneer Dijkstra wordt de nieuwe eigenaar. Hij is een ondernemer waar weinig van is terug te vinden. Al heeft hij wel zijn sporen verdiend in het verleden."

"Het is het einde van een hoofdstuk."