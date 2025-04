Gillis veroordeeld voor grootschalige belastingfraude: 6 maanden de cel in

Peter Gillis is veroordeeld tot een celstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor grootschalige belastingfraude. Die fraude vond plaats op het hoofdkantoor van de Oostappen Groep in Asten en op acht vakantieparken van Gillis waaronder die in Ommel, Kaatsheuvel en Valkenswaard. Gillis moet dus zes maanden de gevangenis in, zo bleek dinsdagochtend in de rechtbank in Den Bosch. Naast de celstraf voor Gillis is aan zijn bedrijf een voorwaardelijke geldboete van 250.000 euro opgelegd.

Peter Gillis wordt door de rechtbank gezien als 'de aansturende kracht achter de fraude'. Hij is veroordeeld voor onder andere het zwart verhuren van chalets, het vernietigen van administratie en het niet doen van belastingaangifte. Het Openbaar Ministerie (OM) had een gevangenisstraf van achttien maanden geëist, waarvan zes voorwaardelijk. Dat is volgens de persrechter een lagere straf dan er normaal staat op belastingfraude van deze omvang. Dat komt omdat de zaak van Gillis drie jaar te lang heeft geduurd. Daarom valt zijn straf wat lager uit. Ook Gillis' dochter en ex-vrouw werden verdacht van betrokkenheid, wat de rechter bewezen achtte. Zo haalde de dochter van de realityster de geboekte vakantiehuisjes uit het reserveringssysteem. Zij kregen een taakstraf van respectievelijk 240 uur en 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Hand in hand

Gillis kwam dinsdagochtend hand in hand met vriendin Wendy aan bij de rechtbank in Den Bosch. Achter hem zijn zoons Ruud en Mark en twee advocaten. Rond hem een cameraploeg voor opnames voor zijn realitysoap 'Massa is Kassa'.

Peter Gillis zelf vergelijkt de strafbare feiten met een taxichauffeur die weleens een zwart taxiritje doet. Die vergelijking vindt de rechter niet opgaan. "Dit is ruim vijf jaar forse bedragen uit de boeken houden, dat is van wel van een andere orde", reageert de persrechter. We praten je live bij over de uitspraak van de rechter. Peter Gillis reageert ook zelf: