Peter Gillis ontkent mishandeling Nicol Kremers, wil onderzoek naar foto's

Peter Gillis ontkent elke beschuldiging van mishandeling van zijn ex-vriendin Nicol Kremers. Dat zegt de advocaat van de vakantieparkenmagnaat woensdagochtend in de rechtbank van Den Bosch. Kremers deed aangifte van onder meer het uit het oor trekken van een oorbel en bijten in de rug en neus. Gillis en zijn advocaat twijfelen aan de echtheid van foto’s waarop letsel te zien is.

Zowel Peter Gillis als Nicol Kremers was niet aanwezig in de rechtbank in Den Bosch, omdat de zaak nog niet inhoudelijk besproken werd. Woensdag ging het om onderzoekswensen, zoals over de echtheid van bepaalde foto’s. Waar wordt Gillis van verdacht?

Campingbaas en realityster Peter Gillis (63) ontkende, via zijn advocaat, voor het eerst dat hij Nicol heeft mishandeld. “Hij betwist elke beschuldiging”, zegt zijn advocaat tegen de rechter. Eerder wilde Gillis niks zeggen en alleen zwijgen. Peter en Nicol gingen in 2023, na een relatie van bijna vijf jaar, uit elkaar. Kremers heeft in 2022 aangifte gedaan van 10 mishandelingen door Gillis. De aanklachten zijn onder andere het trekken aan haar armen en haren, duwen tegen een muur, het uit haar oor trekken van een oorbel en bijten in haar rug en neus.