Peter Gillis ontkent mishandeling Nicol Kremers, wil onderzoek naar foto's
Peter Gillis ontkent elke beschuldiging van mishandeling van zijn ex-vriendin Nicol Kremers. Dat zegt de advocaat van de vakantieparkenmagnaat woensdagochtend in de rechtbank van Den Bosch. Kremers deed aangifte van onder meer het uit het oor trekken van een oorbel en bijten in de rug en neus. Gillis en zijn advocaat twijfelen aan de echtheid van foto’s waarop letsel te zien is.
Zowel Peter Gillis als Nicol Kremers was niet aanwezig in de rechtbank in Den Bosch, omdat de zaak nog niet inhoudelijk besproken werd. Woensdag ging het om onderzoekswensen, zoals over de echtheid van bepaalde foto’s.
Waar wordt Gillis van verdacht?
Campingbaas en realityster Peter Gillis (63) ontkende, via zijn advocaat, voor het eerst dat hij Nicol heeft mishandeld. “Hij betwist elke beschuldiging”, zegt zijn advocaat tegen de rechter. Eerder wilde Gillis niks zeggen en alleen zwijgen.
Peter en Nicol gingen in 2023, na een relatie van bijna vijf jaar, uit elkaar. Kremers heeft in 2022 aangifte gedaan van 10 mishandelingen door Gillis. De aanklachten zijn onder andere het trekken aan haar armen en haren, duwen tegen een muur, het uit haar oor trekken van een oorbel en bijten in haar rug en neus.
Woensdagochtend ging het vooral over de wens van Gillis en zijn advocaat om de echtheid van foto’s te beoordelen. “Al sinds 7 november 2024 verzoeken we de onbewerkte fotobestanden te ontvangen”, begon de advocaat van Gillis. “We willen dat een deskundige onderzoek kan doen naar de echtheid van de foto’s.”
Zijn de foto's van Nicol echt?
Het Openbaar Ministerie wil dat niet, onder andere vanwege privacygevoelige gegevens. “Er zijn geen aanwijzingen van manipulatie van de foto’s”, verklaarde de officier van justitie. “Wij willen daarnaast niet dat de foto’s gaan rondzwerven.”
“De foto’s kunnen een cruciale rol gaan spelen in het proces”, stelde kamp Gillis. “Het niet beschikbaar willen stellen van het originele fotomateriaal is onaanvaardbaar.” Het betwisten van de echtheid van de foto’s komt onder andere door een getuigenverklaring van een oud-politieman. “Hij zou Kremers hebben gezien en gesproken op een datum van een bepaalde foto. Ze had toen geen zichtbaar letsel”, aldus de advocaat.
De rechtbank gaat mee in het verzoek van Gillis: er moet tegenonderzoek plaats kunnen vinden. “De deskundige krijgt de beschikking over de foto’s en alleen hij mag de foto’s bekijken en beoordelen, vanwege de privacy. Daarna moeten de bestanden vernietigd worden”, aldus de rechter.
Op 15 april gaat de zaak inhoudelijk verder en wordt er meer duidelijk waar Gillis van wordt verdacht en wellicht ook welke straf het Openbaar Ministerie eist.