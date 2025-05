Rechter geeft Gillis gelijk: koper moet vakantieparken overnemen

Peter Gillis kan zijn vakantieparken toch voor 185 miljoen euro verkopen aan de financiers die zich eerder terugtrokken. De rechter in Haarlem heeft dat donderdagochtend bepaald in een kort geding. Omroep Brabant beschikt over het vonnis. De financiers wilden zich terugtrekken omdat de Belastingdienst beslag heeft gelegd op de parken, maar dat kan volgens de rechter niet.

De familie Gillis meldde onlangs dat hun tien Nederlandse vakantieparken waren verkocht. Even later trok de financier zich terug omdat de Belastingdienst beslag had gelegd op de parken.

Volgens Gillis' advocaat wilde de koper de parken wel overnemen, maar zei hij ze nog niet in gebruik te kunnen nemen. Realityster Peter Gillis en zijn familie spanden daarop een spoedprocedure aan. De familie eiste daarin dat de verkoopovereenkomst gewoon wordt nageleefd en de rechter geeft hen nu gelijk.

Lees ook Gillis wil parken voor 185 miljoen verkopen, maar financiers haken af

Tegen de vastgoedondernemer en realityster Gillis loopt een rechtszaak wegens jarenlange belastingfraude via zijn vakantieparken. Ook werden de parken illegaal bewoond. Uiteindelijk moesten alle locaties sluiten. Omdat heropening niet in zicht was en de situatie 'onhoudbaar' werd, zocht Gillis een koper voor de parken. Fraude

Half april werd de vastgoedondernemer en realityster veroordeeld voor belastingfraude. Hij kreeg een jaar celstraf opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Gillis is hiertegen in hoger beroep gegaan.