Kasteeltuinconcert en nog 4 tips om iets leuks te doen in het weekend

SON - Brabant bruist! Er is zoveel te doen, dus Omroep Brabant helpt je een handje. Deze vijf evenementen mag je niet missen. De eerste tip kregen we van Theo Backx. Theo, bedankt!

Tip 1: Kasteeltuinconcert in Helmond (vrijdag)

Theo tipte de Kasteeltuinconcerten in Helmond. De hele zomer zijn er in Helmond op vrijdagavond gratis concerten. Ze zijn op misschien wel de mooiste plek van de stad: de tuin van Kasteel Helmond. Wil je een concertje meepakken, dan moet je snel zijn: het is nog maar twee keer. Deze vrijdagavond staat Band with Benefits op het hoofdpodium. Op het Talenten Podium komen twee bands, namelijk Kick Me Out en Lokotov Mocktail.

Kasteel Helmond is op allerlei manieren te bereiken. In de buurt van het kasteel zijn twee parkeergarages. Boscotondo aan het Frans Joseph van Thielpark 1 is het dichtstbij. Vanaf daar is het drie minuten lopen. Kom je van de andere kant af dan kan je je auto in parkeergarage Doorneind (Doorneind 1) kwijt. Vanaf hier loop je er acht minuten op. Kom je met de trein dan is Kasteel Helmond ook op loopafstand vanaf Station Helmond.

Tip 2: Nirwana Tuinfeest in Lierop (vrijdag, zaterdag, zondag)

Zin in een heel weekend muziek? Dan is Lierop ‘the place to be’. Tijdens het Nirwana Tuinfeest zie je onder meer Wulf, K’s Choice, Typhoon en The Dirty Daddies. Drie dagen lang wisselen de bands elkaar op twee podia op het festivalterrein aan de Meervensedijk af.

En het mooie is: je hoeft ’s avonds niet naar huis! Je kan op de camping overnachten. Die ligt 100 meter van het festivalterrein af. Kom je met de tent, dan kan je die er gratis neerzetten. Voor een campingticket ben je in de voorverkoop 15 euro per persoon kwijt. Tijdens het festival betaal je 20 euro per persoon. Slaap je in iets anders dan een tent dan kost het 5 euro per voertuig extra. Geen zin om zelf een ontbijtje te maken, maak dan gebruik van de ontbijtservice. Voor een paar euro eet je je buikje vol. Voor een entreekaartje betaal je tussen de 37 en 64 euro. Kaartjes koop je via de site of via de Facebookpagina.

[image:2824951]

Tip 3: Ballonfestival in Grave (vrijdag en zaterdag)

Vanaf een weiland aan de Maas bij Grave stijgt vrijdag en zaterdag de ene na de andere luchtballon op. Beide dagen gaan ze vanaf 17.00 uur de lucht in. Een prachtig gezicht, natuurlijk, waar je gratis van kan genieten. Voor 175 euro kan je vanuit de lucht genieten van het spektakel want voor dat bedrag mag je meevaren.

Ballonfestival Grave is niet alleen maar genieten van tientallen ballonnen die voorbij varen, er is nog veel meer te doen. Vooral voor kinderen is er van alles. Zo lopen er ballonnenclowns rond en kunnen ze op het springkussen of in de draaimolen. Op zaterdag is er vanaf 16.00 uur een knutselmiddag voor de kleintjes. Voor volwassenen zijn allerlei demonstraties. Je kan bijvoorbeeld meer te weten komen over miniatuurvliegtuigen en modelballonnen.

Tip 4: Culinaire wandeling 'Heusden Proeven' in Heusden (zaterdag)

Lekkerbekken, opgelet! Dit is een tip speciaal voor jullie. In Heusden hebben ze zaterdagmiddag de mooie combinatie van smikkelen, wandelen en leren. Je loopt, begeleid door een verhalenverteller, door het vestingstadje. Je krijgt onderweg verschillende hapjes te proeven en steekt er ook nog wat van op. Want je krijgt bijvoorbeeld antwoord op vragen als ‘hoe kwam het dat Heusden floreerde door de handel in wijn, cichorei en hop?’

[image:2824952]

Meewandelen kan voor 27,50 euro per persoon. Je kan telefonisch reserveren via het nummer 0416-662100. De wandeling start om 14:30 uur bij het bezoekerscentrum en voert je in 2,5 uur langs bijzondere plekken in Heusden.

Tip 5: Vlo-markt Willem II Stadion in Tilburg (zondag)

Deze week hebben we ook een tip voor de mensen die op zoek zijn leuke hebbedingetjes voor weinig: de Vlo-markt in Tilburg. Bij het Willem II Stadion komen een paar honderd kraampjes met van alles en nog wat te staan. Vanaf 10.00 uur kunnen koopjesjagers hier hun slag slaan. Ze hebben tot 17.00 uur de tijd want dan sluit de rommelmarkt.

Er is niet zoveel parkeerplek dus als het niet hoeft, kom dan niet met de auto. Er rijden bussen. Lijn 132 en 133 stoppen vlakbij het stadion. Als je stadsbus 1, 7 of 8 pakt moet je ietsjes verder lopen. Je kan natuurlijk ook op de fiets komen.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!